Inter Mediolan szykuje ofertę za gwiazdę Serie A

Inter przygotowuje się do kolejnego aktywnego okna transferowego i rozgląda się za wzmocnieniami. Jednym z głównych kandydatów do zasilenia zespołu ma być Evan Ndicka z Romy.

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Ndicka na radarze Interu

Inter nie zamierza zwalniać tempa po udanym sezonie i już pracuje nad kolejnymi ruchami kadrowymi. Wśród priorytetów pozostają wzmocnienia kilku pozycji, a szczególną uwagę Mediolańczycy poświęcają defensywie. Według najnowszych informacji na ich liście życzeń znalazł się Evan Ndicka.

Zainteresowanie środkowym obrońcą Romy ma bezpośredni związek z przyszłością Stefana de Vrija. Kontrakt doświadczonego Holendra wygasa z końcem czerwca, a coraz więcej wskazuje na to, że opuści klub. W mediach pojawiły się już informacje o ofercie złożonej przez Panathinaikos, co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo jego odejścia.

Ndicka jest postrzegany jako zawodnik, który mógłby wypełnić lukę po de Vriju. Inter od dłuższego czasu monitoruje sytuację reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej i może wykorzystać okoliczności, w jakich znalazła się Roma. Klub ze stolicy Włoch wciąż musi wygenerować znaczące wpływy ze sprzedaży piłkarzy, aby wywiązać się z ustaleń dotyczących finansowego fair play.

Według doniesień Roma potrzebuje około 60 milionów euro ze sprzedaży zawodników przed końcem miesiąca. Transfer Ndicki mógłby przynieść znaczną część tej kwoty, ponieważ wartość obrońcy szacowana jest na około 40 milionów euro. Choć w idealnym scenariuszu Rzymianie chcieliby zatrzymać jednego ze swoich najważniejszych defensorów przed powrotem do Ligi Mistrzów, sytuacja finansowa może zmusić ich do zmiany planów.

Inter uważnie obserwuje rozwój wydarzeń i jest gotowy do działania. Jeśli Stefan de Vrij faktycznie odejdzie po wygaśnięciu kontraktu, pozyskanie Ndicki może szybko stać się jednym z głównych celów transferowych Nerazzurrich podczas letniego okna.