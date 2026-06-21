Liverpool negocjuje z ligowym rywalem. Gakpo zmieni klub

Cody Gakpo obecnie przebywa na mundialu, ale Liverpool negocjuje jego transfer. Holender może przenieść się latem do Tottenhamu. Nicolo Schira informuje, że piłkarz jest pożądany przez nowego trenera Spurs - Roberto De Zerbiego.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Gakpo może zamienić Liverpool na Tottenham. Rozmowy trwają

Cody Gakpo razem z reprezentacją Holandii przebywa na Mistrzostwach Świata 2026. Po pierwszym meczu z Japonią, w którym kadra Oranje zremisowała (2:2), podopieczni Ronalda Koemana zrehabilitowali się, miażdżąc reprezentację Szwecji (6:1). Gwiazdą spotkania był Cody Gakpo, który strzelił dwa gole, a także zaliczył asystę. Niewykluczone, że po mundialu zmieni barwy klubowe.

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Obecnie 27-letni piłkarz jest związany z Liverpoolem, ale coraz więcej wskazuje na to, że latem dołączy do innego zespołu w Premier League. Z informacji podanych przez Nicolo Schirę, wynika, że trwają negocjacje z Tottenhamem ws. sprzedaży skrzydłowego.

Fanem piłkarza jest Roberto De Zerbi, czyli nowy szkoleniowiec Spurs. Włoski taktyk widzi go jako kluczową część planów na przyszłość. Londyńczycy prowadzą rozmowy z The Reds i są gotowi złożyć pierwszą oficjalną ofertę za Cody’ego Gakpo. Ujawniono, że proponują mu długi pięcioletni kontrakt do czerwca 2031 roku. Na ten moment trudno przewidzieć, czy sam zawodnik jest otwarty na taki ruch.

Gakpo trafił do Liverpoolu w styczniu 2023 roku z PSV Eindhoven za 42 mln euro. W poprzednim sezonie rozegrał 52 mecze, w których strzelił 9 goli i zaliczył 6 asyst. Łącznie w barwach klubu z Anfield Road ma na swoim koncie 50 bramek i 23 asysty w 180 spotkaniach.

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