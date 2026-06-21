Alarm w Hiszpanii! Kadrowicz znowu kontuzjowany

Victor Munoz nie zagra ani z Arabią Saudyjską, ani z Urugwajem. AS poinformował, że reprezentant Hiszpanii znowu doznał kontuzji. Chodzi o uraz mięśniowy, z którym ostatnio się zmagał.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Victor Munoz znowu kontuzjowany

Victor Munoz do niedawna był związany z Realem Madryt, ale latem tamtego roku przeniósł się do Osasuny. Miniony sezon miał na tyle dobry, że zainteresowały się nim topowe kluby. Media sugerowały, że może nawet wrócić do Los Blancos, ale ostatecznie skończyło się na Premier League. Pierwotnie miał dołączyć do Newcastle, ale w ostatniej chwili wyścig o piłkarza wygrał Liverpool.

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Obecnie 22-latek przebywa na mundialu, gdzie razem z reprezentacją Hiszpanii walczą o triumf w najważniejszej imprezie czterolecia. Mimo kontuzji, która wykluczyła go ze sparingów, Luis de la Fuente i tak zabrał go na Mistrzostwa Świata 2026.

W meczu z Republiką Zielonego Przylądka nie zagrał, ale spodziewano się, że wróci do zdrowia na drugie spotkanie w grupie. Ostatecznie z Arabią Saudyjską także nie zagra, choć znalazł się na ławce rezerwowych. AS poinformował, że Victor Munoz znowu boryka się z urazem mięśniowym. Jest to nawrót tej samej kontuzji, która wykluczyła go z poprzednich spotkań drużyny narodowej. Co więcej, skrzydłowy nie wystąpi także z Urugwajem. Hiszpańscy dziennikarze nie są w stanie przewidzieć, kiedy wróci do gry.

W minionym sezonie Victor Munoz rozegrał w barwach Osasuny 36 meczów, w których strzelił 7 bramek i zanotował 5 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 30 milionów euro.

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