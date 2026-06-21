Chelsea znów kusi gwiazdę Milanu. To może być głośny ruch

Mike Maignan znów znalazł się na celowniku Chelsea. Angielski klub prowadzi kolejne rozmowy z otoczeniem francuskiego bramkarza, a temat transferu może wkrótce nabrać tempa.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Alonso

Chelsea bada możliwość transferu Maignana

Chelsea pozostaje w kontakcie z agentem Mike’a Maignana, Jonathanem Kebe. Na tym etapie londyńczycy nie złożyli jeszcze oficjalnej oferty, jednak rozmowy dotyczą warunków potencjalnej przeprowadzki do Premier League. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie nie jest przypadkowe i może przerodzić się w konkretne negocjacje.

Sytuacja komplikuje plany Milanu, który już teraz mierzy się z niepewnością wokół kilku kluczowych postaci jak Adrien Rabiot. Również Maignan jest uznawany za jednego z najważniejszych zawodników zespołu. Jego doświadczenie i charyzma sprawiają, że znalezienie odpowiedniego następcy byłoby niezwykle trudnym zadaniem.

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Kluczowe znaczenie może mieć jednak stanowisko samego bramkarza. Według informacji MilanNews24 reprezentant Francji jest otwarty na nowe wyzwanie w karierze. Szczególnie atrakcyjnym kierunkiem pozostaje dla niego Premier League, co może zwiększyć szanse Chelsea na powodzenie całej operacji.

Dodatkowe wątpliwości budzi sytuacja związana z kontraktem zawodnika. Porozumienie w sprawie jego przedłużenia zostało osiągnięte jeszcze za poprzednich władz Rossonerich. Od tego czasu zarówno Massimiliano Allegri, jak i Igli Tare opuścili swoje stanowiska, co wprowadziło nowy element niepewności wokół przyszłości francuskiego golkipera.

Chelsea zamierza kontynuować działania w najbliższych tygodniach. Jeśli zainteresowanie przerodzi się w oficjalną ofertę, Milan może stanąć przed jednym z najważniejszych dylematów tego lata.