Inter rozgląda się za następcą Pavarda. Dwie opcje na stole

17:37, 14. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport / intermediolan.com

Inter Mediolan tego lata może pozbyć się Benjamina Pavarda. Nerazzurri już rozglądają się za następcą Francuza. Na ich radarze znaleźli się Oumar Solet (Udinese Calcio) oraz Loic Bade (Sevilla) - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Benjamin Pavard
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Oumar Solet i Loic Bade na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan już w kolejny weekend rozpocznie nowy sezon Serie A. Nerazzurri przystąpią do rozgrywek jako wicemistrzowie Włoch i zmierzą się w pierwszej kolejce z Torino. Drużyna w letnim okienku transferowym przeszła dość sporą przebudowę. Przede wszystkim doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Simone Inzaghiego zastąpił Cristian Chivu.

Jak się okazuje, Inter Mediolan może dokonać zmiany w defensywie. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że z drużyną Nerazzurrich wkrótce może pożegnać się Benjamin Pavard. Włosi dokonali już wyceny francuskiego defensora. Zadowoli ich oferta w granicach 15-20 milionów euro. Czarno-niebiescy rozpoczęli już poszukiwania następcy byłego gracza Bayernu Monachium.

Wspomniane źródło zaznacza, że Inter Mediolan ma już dwie opcje na zastępstwo Benjamina Pavarda. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Włoch znaleźli się Loic Bade z Sevilli, a także Oumar Solet, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja w defensywie drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu.

Transfer Loica Bade będzie wiązał się dla Interu Mediolan ze sporym wydatkiem. Sevilla wycenia swojego gracza na 30 milionów euro. Sytuacja z Oumarem Soletem wygląda zdecydowanie inaczej. Gracz Udinese Calcio od maja jest objęty śledztwem przez prokuraturę, więc Nerazzurri jeszcze oczekują na finał całej sprawy.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Interu
Inter chce gwiazdę Romy! Trwają zaawansowane rozmowy
Piotr Zieliński
Zieliński straci rywala? Inter negocjuje odejście pomocnika
Ademola Lookman
Lookman ignoruje Atalantę. Transfer do Interu zależy od Fulham