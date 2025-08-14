Inter Mediolan tego lata może pozbyć się Benjamina Pavarda. Nerazzurri już rozglądają się za następcą Francuza. Na ich radarze znaleźli się Oumar Solet (Udinese Calcio) oraz Loic Bade (Sevilla) - informuje "La Gazzetta dello Sport".

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Oumar Solet i Loic Bade na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan już w kolejny weekend rozpocznie nowy sezon Serie A. Nerazzurri przystąpią do rozgrywek jako wicemistrzowie Włoch i zmierzą się w pierwszej kolejce z Torino. Drużyna w letnim okienku transferowym przeszła dość sporą przebudowę. Przede wszystkim doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Simone Inzaghiego zastąpił Cristian Chivu.

Jak się okazuje, Inter Mediolan może dokonać zmiany w defensywie. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że z drużyną Nerazzurrich wkrótce może pożegnać się Benjamin Pavard. Włosi dokonali już wyceny francuskiego defensora. Zadowoli ich oferta w granicach 15-20 milionów euro. Czarno-niebiescy rozpoczęli już poszukiwania następcy byłego gracza Bayernu Monachium.

Wspomniane źródło zaznacza, że Inter Mediolan ma już dwie opcje na zastępstwo Benjamina Pavarda. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Włoch znaleźli się Loic Bade z Sevilli, a także Oumar Solet, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja w defensywie drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu.

Transfer Loica Bade będzie wiązał się dla Interu Mediolan ze sporym wydatkiem. Sevilla wycenia swojego gracza na 30 milionów euro. Sytuacja z Oumarem Soletem wygląda zdecydowanie inaczej. Gracz Udinese Calcio od maja jest objęty śledztwem przez prokuraturę, więc Nerazzurri jeszcze oczekują na finał całej sprawy.