Inter i Milan powalczą o gwiazdę Lazio

Mario Gila znalazł się na celowniku Milanu i Interu, które przygotowują się do bezpośredniej walki o obrońcę Lazio. Według La Gazzetta dello Sport rywalizacja może nabrać tempa wraz z możliwym transferem Alessandro Bastoniego.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Gila na celowniku Milanu i Interu

Mario Gila staje się priorytetowym celem Interu w kontekście planowanej przebudowy defensywy. Klub rozważa jego transfer szczególnie ze względu na możliwe odejście Alessandro Bastoniego, którym poważnie interesuje się Barcelona.

Ewentualna sprzedaż Bastoniego za co najmniej 70 milionów euro plus bonusy otworzyłaby Interowi szerokie możliwości transferowe. Środki mogłyby zostać przeznaczone na nowego lidera obrony, a Gila znajduje się coraz wyżej na liście kandydatów. W klubie planowane są także inne zmiany, w tym odejścia Acerbiego i De Vrija.

Sytuację komplikuje jednak Milan, który również intensywnie pracuje nad pozyskaniem Hiszpana. Rossoneri mają istotny atut w postaci Igli Tare, który sprowadzał Gile do Włoch. To może przełożyć się na przewagę w negocjacjach.

Obrońca Lazio ma kontrakt ważny do 2027 roku, ale rozmowy o jego przedłużeniu nie są prowadzone. To sprawia, że nadchodzące lato może być kluczowe dla jego przyszłości. Zainteresowanie wykazują także kluby z Premier League oraz La Liga.

Wszystko wskazuje jednak na to, że ostateczna walka rozegra się między Milanem a Interem. Mediolańskie derby tym razem mogą przenieść się z boiska na rynek transferowy i zadecydować o nowym liderze defensywy jednej z drużyn.

