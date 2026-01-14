Inter i Juventus mają ten sam cel. Rozmowy rozpoczęte

Inter i Juventus interesują się tym samym piłkarzem. Na celowniku włoskich gigantów znalazł się Wilfried Singo, o czym informuje Gianluigi Longari.

Orange Pics BV/ Alamy Na zdjęciu: Wilfried Singo i Mika Godts (Ajax - Galatasaray)

Inter i Juvntus walczą o obrońcę

Wilfried Singo może zaliczyć stosunkowo szybki powrót do Serie A. Wszechstronny obrońca w lecie 2023 roku zamienił Torino na AS Monaco, a po dwóch sezonach przeniósł się do Galatasaray. Niewykluczone, że po zaledwie półrocznym pobycie w Stambule 25-latek może znowu zagrać we Włoszech. Zainteresowanie defensorem wyrażają Inter i Juventus.

Gianluigi Longari przekonuje, że otoczenie Iworyjczyka już rozpoczęło rozmowy z Nerazzurrimi i Bianconerimi. Ekipy z Mediolanu i Turynu chcą sprowadzić defensora w trwającym okienku transferowym. Włoski dziennikarz sugeruje, że wychowanek AS Denguélé jest obserwowany także przez zespoły z Premier League.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej nie został powołany na Puchar Narodów Afryki z powodu urazu mięśniowego. Singo doznał kontuzji w listopadowym pojedynku z Genclerbirligi (22.11) i opuścił już dziesięć spotkań z rzędu. Na boisko ma wrócić w starciu z Atletico, które odbędzie się 21 stycznia. Niewykluczone, że do tej pory zmieni klubowe barwy.