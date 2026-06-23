Inter dopina hit transferowy. Agent zawodnika już w Mediolanie

Inter jest coraz bliżej sfinalizowania transferu Marco Palestry. Negocjacje z Atalantą weszły w decydującą fazę, a w Mediolanie jest już agent zawodnika.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Palestra o krok od transferu do Interu

Marco Palestra od wielu tygodni pozostaje jednym z głównych celów transferowych Interu. Choć negocjacje ciągnęły się dłużej, niż początkowo zakładano, w Mediolanie rośnie przekonanie, że porozumienie jest coraz bliżej. Według informacji Matteo Moretto najbliższe godziny mogą okazać się kluczowe dla przyszłości zawodnika.

Ważnym sygnałem jest przyjazd Alessandro Lucciego, agenta piłkarza, do Mediolanu. Jego obecność ma pomóc w dopięciu wszystkich szczegółów, gdy tylko Inter i Atalanta osiągną ostateczne porozumienie. Włoskie media podkreślają, że rozmowy weszły w decydujący etap, a optymizm po obu stronach jest coraz większy.

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Duże znaczenie ma również stanowisko samego zawodnika. Palestra od początku dawał do zrozumienia, że chce kontynuować karierę we Włoszech. Po udanym sezonie spędzonym na wypożyczeniu w Cagliari uznał, że jest gotowy na kolejny krok i grę w klubie walczącym o najwyższe cele.

Inter wydaje się dla niego idealnym kierunkiem także pod względem sportowym. System gry oparty na ustawieniu 3-5-2 dobrze odpowiada charakterystyce zawodnika. Dodatkowo w klubie szykują się zmiany na prawej stronie boiska po zapowiadanym odejściu Denzela Dumfriesa, co może otworzyć przed Palestrą drogę do regularnych występów.

Największą przeszkodą pozostają kwestie finansowe. Inter podniósł swoją ofertę z 45 do 50 milionów euro. Aktualna propozycja zakłada 45 milionów euro kwoty podstawowej oraz dodatkowe 5 milionów w bonusach. Atalanta oczekuje jednak jeszcze niewielkiego zwiększenia wartości całej operacji.