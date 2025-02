Inter chce gwiazdę Juventusu. To idealny cel transferowy

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter czai się na transfer Dusana Vlahovicia

Inter Mediolan rozważa zaskakujący transfer Dusan Vlahovicia z Juventusu jako potencjalne zastępstwo dla Marcusa Thurama, jeśli ten zdecyduje sięna przenosiny do Paris Saint-Germain. Doniesienia z Włoch sugerują, że Nerazzurri postrzegają serbskiego napastnika jako lepszą opcję niż Jonathan David z Lille.

Formę Marcusa Thurama w ostatnich sezonach dostrzegły liczne kluby, a zwłaszcza PSG, które jest zainteresowane jego usługami. Francuz posiada klauzulę odejścia wynoszącą 85 milionów euro, co oznacza, że Inter nie mógłby odrzucić oferty o takiej wartości. W obliczu możliwego transferu włoski gigant musi szybko znaleźć następcę.

Zobacz WIDEO: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało?

Priorytetem dla mediolańczyków jest młody napastnik, co wpisuje się w strategię Oaktree Capital, właścicieli klubu, mającą na celu obniżenie średniego wieku drużyny. W tej koncepcji Vlahović wydaje się idealnym celem. Chociaż pozyskanie Serba może wyglądać na trudne do realizacji, to jego wiek i dotychczasowe osiągnięcia przemawiają na korzyść tego ruchu.

Vlahović, który kiedyś błyszczał w Fiorentinie, teraz powoli wypada z łask Juventusu. Jego kontrakt z Juve wygasa w czerwcu 2026 roku, ale brak postępów w rozmowach o przedłużeniu umowy może skłonić klub do sprzedaży. Lato staje się kluczowym momentem, gdy Stara Dama może jeszcze zarobić na transferze Serba.

Inter chciałby obniżyć cenę transferu, która wynosiła około 60 milionów euro, gdy Vlahović przechodził do Juventusu. W międzyczasie inny kandydat, Jonathan David z Lille, również znajduje się na liście życzeń Interu. Jednak dla mediolańczyków Serb, sprawdzony w Serie A, ma zdecydowaną przewagę.