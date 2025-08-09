Ianki Pena opuści Barcelonę. Prowadzi rozmowy z rewelacją Serie A

Inaki Pena niebawem ma opuścić FC Barcelonę i przenieść się do nowego klubu. Jak donosi Nicolo Schira bramkarz otrzymał ofertę kontraktu do 2028 roku od włoskiego Como 1907.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Pena dostał ofertę! Może przenieść się do Como 1907

Inaki Pena to wychowanek FC Barcelony, do której trafił w 2012 roku. Przebicie się do seniorskiego zespołu zajęło mu wiele czasu, ale przez moment mógł mówić o sobie jako o bramkarzu numer jeden. Pod nieobecność Marca-Andre ter Stegena to właśnie Hiszpan bronił dostępu do bramki Katalończyków. Sytuacja uległa zmianie na początku bieżącego roku, gdy wygryzł go Wojciech Szczęsny.

W momencie gdy były reprezentant Polski został jedynką, stało się jasne, że Pena będzie miał trudności z regularną grą. Na domiar złego Barcelona sprowadziła latem kolejnego bramkarza. Do zespołu trafił Joan Garcia, który docelowo ma zostać następcą Ter Stegena.

Hansi Flick mając w składzie trzech klasowych golkiperów, podjął decyzję, że Inaki Pena nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Oznacza to, że 26-latek dostał wolną rękę na poszukiwanie nowego klubu. Na brak zainteresowania narzekać nie może, ponieważ w przeszłości pojawiały się doniesienia o możliwym transferze do Galatasaray. Natomiast aktualnie faworytem wydaje się klub z Serie A.

Z informacji, które przekazał Nicolo Schira wynika, że Pena otrzymał ofertę kontraktu od Como 1907. Włoski zespół zaproponował mu umowę do czerwca 2028 roku. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy miałby być to transfer gotówkowy, czy dołączyłby do zespołu jako wolny agent. Hiszpańska prasa spekulowała, że Barcelona może pozwolić mu odejść za darmo.

Pena rozegrał w Barcelonie łącznie 45 spotkań, w których 11 razy zachował czyste konto.