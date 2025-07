Inaki Pena nie zostanie sprzedany. Barcelona ma inny plan

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Inaki Pena ma odejść z Barcelony na zasadzie wolnego transferu

FC Barcelona w letnim oknie transferowym przeprowadziła trzy transakcję. Jako pierwszy do zespołu dołączył Joan Garcia, który od nadchodzącego sezonu ma pełnić role pierwszego bramkarza. Później potwierdzono także przybycie Marcusa Rashforda i Roony’ego Bardghjia. Żaden z nich nie został jeszcze oficjalnie zgłoszony do gry ze względu na problemy Katalończyków.

Szczególną obawę wywołuje pozycja bramkarza, ponieważ na ten moment jedyny dostępny golkiper do gry w lidze to Inaki Pena. Hiszpan został skreślony przez Barcelonę i szuka nowego klubu. Mimo to znalazł się jednak w kadrze Blaugrany na tournée w Azji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nowe informacje ws. przyszłości bramkarza przekazał dziennik Sport. Okazuje się, że przyszłość Inakiego Peny zostanie wyjaśniona dopiero w momencie, gdy Joan Garcia i Wojciech Szczęsny zostaną zgłoszeni do gry. W momencie gdy tak się stanie, a ma to nastąpić w połowie sierpnia, Barcelona pozwoli odejść 26-latkowi na zasadzie wolnego transferu, rozwiązując z nim kontrakt.

Pena zadebiutował w Barcelonie w sezonie 2022/2023. Łącznie wystąpił w 45 meczach, w których 11 razy zachował czyste konto. Jego obecna umowa obowiązuje tylko do czerwca przyszłego roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 8 milionów euro.