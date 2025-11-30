Manchester City obrał nowy cel. Chodzi o reprezentanta Senegalu

13:19, 30. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Foot Mercato

Iliman Ndiaye robi furorę w obecnym sezonie Premier League, zdobywając 4 bramki i zaliczając 1 asystę. Do wyścigu o sprowadzenie 25-leniego skrzydłowego właśnie włączył się Manchester City - donosi portal Foot Mercato.

Pep Guardiola
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Iliman Ndiaye na radarze Manchesteru City

Iliman Ndiaye jest jednym z najlepszych zawodników obecnego sezonu Premier League. Skrzydłowy Evertonu rozegrał w tej kampanii 15 spotkań, zdobył 4 bramki i zanotował 1 asystę, znacząco pomagając swojej drużynie oddalić się od strefy spadkowej.

Dobra forma 25-letniego Senegalczyka nie pozostaje niezauważona. Jego dynamiczny styl gry, odwaga w pojedynkach i skuteczność sprawiają, że coraz częściej mówi się o możliwym transferze snajpera do czołowych klubów.

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, iż Ndiaye znalazł się na celowniku Liverpoolu oraz Tottenhamu Hotspur. Teraz – jak donosi francuski serwis „Foot Mercato” – do walki o podpis zawodnika dołączył również Manchester City. Pep Guardiola ceni Senegalczyka za wszechstronność – skrzydłowy może występować na każdej pozycji w linii ataku, co idealnie wpisuje się w taktyczną elastyczność 10-krotnych mistrzów Anglii. City uważnie monitoruje jego sytuację i poważnie rozważa ofertę.

32-krotny reprezentant Senegalu przeniósł się do Evertonu w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za 18 milionów euro i błyskawicznie stał się ulubieńcem kibiców zespołu prowadzonego przez Davida Moyesa. Kontrakt 25-latka obowiązuje aż do 30 czerwca 2029 roku, co stawia Everton w dobrej pozycji negocjacyjnej. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia Ndiaye’a na 35 milionów euro, choć jego pozyskanie prawdopodobnie kosztowałoby co najmniej dwa razy więcej.