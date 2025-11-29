Liverpool rozpoczął rozmowy ze skrzydłowym. Gigant szykuje wielki transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Iliman Ndiaye przymierzany do Liverpoolu

Liverpool wpadł w poważny kryzys w pierwszej części sezonu Premier League. Obrońcy mistrzowskiego tytułu zajmują odległe 13. miejsce w tabeli i doznali aż sześciu porażek w siedmiu ostatnich ligowych spotkaniach. Kuleje zwłaszcza defensywa, a nad Arne Slotem zaczynają zbierać się czarne chmury.

W obliczu problemów na boisku, The Reds poważnie szukają wzmocnień w ofensywie. Według doniesień Santi Aouny z „Foot Mercato”, mistrzowie Anglii są zainteresowani pozyskaniem Ilimana Ndiaye z Evertonu latem przyszłego roku. Klub już przeprowadził wstępne rozmowy z agentem senegalskiego zawodnika, starając się przygotować grunt pod transfer z Hill Dickinson pod koniec sezonu.

25-letni skrzydłowy przyciąga spore zainteresowanie w Anglii. Jego nazwisko znajduje się również w orbicie zainteresowań Manchesteru City i Tottenhamu Hotspur. Ndiaye w tym sezonie zdobył cztery bramki i dołożył jedną asystę w 14 meczach. Już w poprzednim sezonie pokazał się dobrej strony na angielskich boiskach.

Co ciekawe, Inter Mediolan próbował pozyskać Ndiaye w ostatnim oknie transferowym, ale zapytanie włoskiego klubu zostało natychmiast odrzucone przez Everton. Senegalczyk dołączył do The Toffees w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za 18 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia go na 35 milionów euro.