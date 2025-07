Igbekeme zostanie w Polsce? Nowy klub zainteresowany Nigeryjczykiem [NASZ NEWS]

PressFocus Na zdjęciu: James Igbekeme (Wisła Kraków)

Pożegnanie z Krakowem

James Igbekeme dwa razy był piłkarzem Wisły Kraków i pozostawił po sobie dobre wrażenie. Nigeryjczyk zamierza(ł) kontynuować karierę w Polsce, najlepiej w Ekstraklasie i był tego bliski. Ale… Kiedy wydawało się, że zasili szeregi Termaliki, to sprawa nagle, niemal na samym finiszu upadła. Rozmowy zostały zerwane, a zaraz potem Igbekeme wrócił do negocjacji z Wisłą Kraków.

Śląsk chciał go od dawna, ale znów nie wyszło

Niedługo potem Wisła zrezygnowała jednak z dalszych rozmów i piłkarz znów musiał się rozglądać za innym klubem. Jak informowaliśmy, Igbekeme był w pewnym momencie bliski podpisania umowy ze Śląskiem Wrocław, który polował na niego już od dawna. Ale znów – choć sprawy były w zaawansowanej fazie, to na końcu nic z tego nie wyszło.

Oglądaj program transferowy „Nasz News”

Czas na Wisłę Płock?

Może jednak do trzech razy sztuka? Z informacji goal.pl wynika, że pojawił się kolejny chętny na Igbekeme. Jak słyszymy, tym klubem ma być Wisła Płock. Gdyby transfer doszedł do skutku, to Nigeryjczyk spełniłby swój cel, czyli zagrałby w Ekstraklasie. Ale ze względu na to jak sprawy wyglądały w trakcie negocjacji z Termalicą i Śląskiem, w tym przypadku lepiej niczego nie przesądzać, a po prostu poczekać na rozwój wydarzeń.