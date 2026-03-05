Real nie zapomniał o gwieździe Liverpoolu. Transfer wciąż możliwy

23:14, 5. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Ibrahima Konate wciąż jest celem Realu Madryt - poinformował Matteo Moretto. Stoper Liverpoolu może być do wzięcia za darmo w najbliższym letnim okienku transferowym.

Alvaro Arbeloa
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Ibrahima Konate na liście życzeń Realu Madryt

Ibrahima Konate ma ważny kontrakt z Liverpoolem do 30 czerwca 2026 roku, dlatego jego przyszłość wciąż pozostaje niepewna. Na razie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 26-letni środkowy obrońca zdecyduje się podpisać nową długoterminową umowę z klubem z Anfield Road, czy też zmieni barwy na zasadzie wolnego transferu. Rosły defensor od dłuższego czasu jest łączony z możliwą przeprowadzką do Realu Madryt, choć w ostatnich miesiącach w prasie pojawiały się sprzeczne doniesienia dotyczące opisywanego tematu.

Jeszcze niedawno zagraniczne media sugerowały, że wicemistrzowie La Ligi wycofali się z wyścigu o zakontraktowanie francuskiego stopera. Najnowsze informacje wskazują jednak na coś zupełnie innego. Zgodnie z doniesieniami wiarygodnego dziennikarza – Matteo Moretto – zawodnik nadal znajduje się na celowniku stołecznego klubu.

Real Madryt rozgląda się za nowym środkowym obrońcą w związku z planowanym odejściem Davida Alaby oraz niejasną przyszłością Antonio Rudigera. Ewentualny darmowy transfer Konate byłby więc dla Królewskich niezwykle atrakcyjną okazją.

Francuski defensor trafił do Liverpoolu w lipcu 2021 roku z Lipska za około 40 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 169 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty w barwach drużyny The Reds. W tym czasie sięgnął z ekipą Czerwonych między innymi po tytuł mistrza Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz dwa razy po Puchar Ligi Angielskiej. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie około 50 milionów euro.