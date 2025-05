Arsenal zainteresowany pomocnikiem z Bundesligi. To wielki talent

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Hugo Larsson na celowniku Arsenalu

Arsenal ma zamiar wzmocnić kilka pozycji podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu z drużyny The Gunners odejdą Jorginho oraz Thomas Partey. Dlatego Kanonierzy mogą być zmuszeni do zakontraktowania nowego pomocnika. Jak poinformował niemiecki dziennik „BILD”, londyńczycy planują wybrać się na zakupy do Bundesligi, ponieważ zainteresowali się jednym z tamtejszych zawodników.

Mianowicie, w oko Arsenalu wpadł środkowy pomocnik Eintrachtu Frankfurt – Hugo Larsson. Ośmiokrotny reprezentant Szwecji pokazuje się ze świetnej strony na niemieckich boiskach, co nie umknęło uwadze europejskich gigantów. Sytuację zdolnego piłkarza bacznie monitorują bowiem również Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Bayern Monachium oraz Real Madryt. Transfer młodzieńca wiązałby się z wyłożeniem na stół 60 milionów euro.

Hugo Larsson z powodzeniem występuje w barwach zespołu Orłów od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Deutsche Bank Park za niespełna 10 milionów euro z Malmo FF, gdzie utalentowany zawodnik stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii dwudziestolatek rozegrał 44 spotkania, zdobył 6 bramek i zaliczył 1 asystę. Obecny kontrakt perspektywicznego pomocnika z Eintrachtem Frankfurt obowiązuje do połowy 2029 roku.