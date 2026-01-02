Hitowy transfer wewnątrz Premier League. Crystal Palace pobija swój rekord

18:28, 2. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Crystal Palace ogłosiło właśnie bardzo ciekawy transfer wewnątrz Premier League. Z Tottenhamu dołączył do nich za 35 milionów funtów Brennan Johnson. To rekord dla "Orłów".

Crystal Palace
SPP Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Crystal Palace

35 milionów funtów za Brennana Johnsona

Crystal Palace w tym sezonie na boiskach angielskiej Premier League radzi sobie dość przyzwoicie. Aktualnie w ligowej tabeli na ich koncie jest 27 punktów, a to pozwala na dość bliski kontakt ze strefą pucharową. Do czołowych ekip w lidze drużyna z Londynu traci tylko trzy punkty, a więc jest to dystans, który spokojnie można zniwelować.

Dlatego też zimowe okienko transferowe jest doskonałą okazją, aby wzmocnić swój zespół i powalczyć o awans do europejskich pucharów w kolejnym sezonie. Dla Palace to cel, który wydaje się absolutnie realny, szczególnie biorąc pod uwagę ich rozwój w ostatnich latach. To przedstawia także właśnie pobity rekord transferowy w historii klubu. W oficjalnym komunikacie właśnie poinformowano, że nowym piłkarze zespołu został Brennan Johnson. 24-letni Walijczyk kosztował Crystal Palace 35 milionów funtów, tyle też zarobił Tottenham.

Brennan Johnson w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 21 spotkań, w których zdobył cztery gole. W sumie dla popularnych „Kogutów”, skrzydłowy ma na koncie 106 występów i 27 trafień. Bardzo podobne liczny zanotował grając dla Nottingham Forest. Z Crystal Palace związał się umową do końca czerwca 2030 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Walii na 35 milionów euro.

Zobacz także: Liverpool szykuje bombę transferową! Chce gwiazdę Realu