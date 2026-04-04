Liverpool poluje na swojego wychowanka. Zastąpiłby Salaha

Harry Wilson przykuł uwagę Liverpoolu

Liverpool będzie zmuszony poważnie wzmocnić swoją linię ataku podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ma to związek z odejściem Mohameda Salaha, który potwierdził, że po zakończeniu obecnego sezonu opuści Anfield Road i rozpocznie nowe wyzwanie. Tym samym mistrzowie Premier League rozpoczęli poszukiwania zawodnika na prawe skrzydło, który byłby w stanie wejść w buty legendy zespołu The Reds oraz zapewnić jakość ofensywną. Znalezienie odpowiedniego piłkarza zapowiada się na trudne zadanie.

Jak podaje w sobotni poranek brytyjski serwis „TEAMtalk”, jednym z kandydatów do przeprowadzki do Liverpoolu jest Harry Wilson. Angielski gigant zamierza powalczyć o podpis 29-letniego piłkarza, który najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającej w połowie 2026 roku umowy z Fulham i będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Dla 69-krotnego reprezentanta Walii byłby to sentymentalny powrót na Anfield Road, gdzie w klubowej akademii stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Wówczas nie udało mu się jednak przebić do pierwszej drużyny, dla której zdołał rozegrać zaledwie 2 spotkania.

Wilson, którym interesują się również Tottenham Hotspur, Crystal Palace oraz Aston Villa, z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Whites od lipca 2021 roku. Wówczas trafił na Craven Cottage za 14 milionów euro właśnie z Liverpoolu. W aktualnej kampanii pojawił się na boisku w 34 meczach, zdobył 11 bramek i zanotował 7 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez fachowy portal „Transfermarkt” na mniej więcej 20 milionów euro.