Szczęsny zmieni numer na koszulce. Duże roszady w Barcelonie

Wojciech Szczęsny w nadchodzącym sezonie będzie pełnił rolę rezerwowego. Numerem jeden ma być Joan Garcia. Według dziennika Sport to tylko jedna z wielu zmian. Były reprezentant Polski zmieni numer na koszulce.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny ma otrzymać koszulkę z numerem 13 w Barcelonie

FC Barcelona i jej sytuacja dotycząca rejestracji nowych zawodników wywołuje duży niepokój wśród kibiców. Sezon w LaLiga startuje w przyszły weekend, a podopieczni Hansiego Flicka w sobotę (16 sierpnia) zmierzą się z Realem Mallorca. Na ten moment pod znakiem zapytania stoi występ dwóch nowych graczy, czyli Joana Garcii i Marcusa Rashforda.

Wspomniana dwójka nie została jeszcze zarejestrowana. W tym gronie znalazł się również Wojciech Szczęsny, który przedłużył kontrakt z Barceloną o następne dwa lata. Katalończycy wierzą, że uda im się dopiąć temat rejestracji przed pierwszym meczem sezonu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nadchodzący sezon przyniesie dla Szczęsnego kilka istotnych zmian. Przede wszystkim były reprezentant Polski ponownie stanie się zawodnikiem rezerwowym. 35-latek ma pełnić rolę zmiennika Joana Garcii, który został nową jedynką w klubie. Hiszpan otrzyma również bluzę z numerem jeden, którą do tej pory zakładał Marc-Andre ter Stegen.

Z doniesień katalońskiego Sportu wynika, że numer na koszulce zmieni także Wojciech Szczęsny. Do tej pory grał w Barcelonie z numerem 25 na plecach. Teraz ma przejąć numer 13, jaki ostatnio dzierżył Inaki Pena, który latem opuści klub. Hiszpańska prasa sugeruje, że dotychczasowy numer Szczęsnego trafi do kapitana zespołu, czyli Ter Stegena.