Szczęsny zmieni numer na koszulce. Duże roszady w Barcelonie

10:22, 9. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Wojciech Szczęsny w nadchodzącym sezonie będzie pełnił rolę rezerwowego. Numerem jeden ma być Joan Garcia. Według dziennika Sport to tylko jedna z wielu zmian. Były reprezentant Polski zmieni numer na koszulce.

Wojciech Szczęsny
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny ma otrzymać koszulkę z numerem 13 w Barcelonie

FC Barcelona i jej sytuacja dotycząca rejestracji nowych zawodników wywołuje duży niepokój wśród kibiców. Sezon w LaLiga startuje w przyszły weekend, a podopieczni Hansiego Flicka w sobotę (16 sierpnia) zmierzą się z Realem Mallorca. Na ten moment pod znakiem zapytania stoi występ dwóch nowych graczy, czyli Joana Garcii i Marcusa Rashforda.

Wspomniana dwójka nie została jeszcze zarejestrowana. W tym gronie znalazł się również Wojciech Szczęsny, który przedłużył kontrakt z Barceloną o następne dwa lata. Katalończycy wierzą, że uda im się dopiąć temat rejestracji przed pierwszym meczem sezonu.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






Nadchodzący sezon przyniesie dla Szczęsnego kilka istotnych zmian. Przede wszystkim były reprezentant Polski ponownie stanie się zawodnikiem rezerwowym. 35-latek ma pełnić rolę zmiennika Joana Garcii, który został nową jedynką w klubie. Hiszpan otrzyma również bluzę z numerem jeden, którą do tej pory zakładał Marc-Andre ter Stegen.





Z doniesień katalońskiego Sportu wynika, że numer na koszulce zmieni także Wojciech Szczęsny. Do tej pory grał w Barcelonie z numerem 25 na plecach. Teraz ma przejąć numer 13, jaki ostatnio dzierżył Inaki Pena, który latem opuści klub. Hiszpańska prasa sugeruje, że dotychczasowy numer Szczęsnego trafi do kapitana zespołu, czyli Ter Stegena.






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Robert Lewandowski
		    


	
	

		Nowe informacje ws. Roberta Lewandowskiego. Spełnia się czarny scenariusz		

	





    

		            Hansi Flick
		    


	
	

		Był na wylocie, a teraz… Barcelona chce go zatrzymać!		

	





    

		            Hansi Flick
		    


	
	

		Barcelona żąda wyjaśnień od UEFA. Flick został zawieszony!