Achraf Hakimi zaczął być łączony z powrotem do Realu Madryt. Tymczasem do całej sprawy odniósł się agent piłkarza, podkreślając, że Marokańczyk nie myśli o opuszczeniu Paris Saint-Germain.

Achraf Hakimi pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Realu Madryt, która pozwoliła mu zadebiutować w seniorskiej drużynie Królewskich. Marokańczyk jednak w 2020 roku opuścił Estadio Santiago Bernabeu. Najpierw trafił do Borussii Dortmund, później wzmocnił Inter Mediolan, a teraz święci sukcesy z Paris Saint-Germain. Ostatnio pojawiła się informacja, że defensor myśli o powrocie do swojego macierzystego klubu.

Tymczasem do całej sprawy postanowił odnieść się agent Achrafa Hakimiego. Alejandro Camano przyznał, że na ten moment nie ma mowy o transferze Marokańczyka do Realu Madryt. 27-latek doskonale czuje się w Paris Saint-Germain i nie myśli o zmianie barw klubowych.

– Achraf jest bardzo szczęśliwy w Paris Saint-Germain chce wygrać Ligę Mistrzów po raz drugi, a także doprowadzić drużynę do innych sukcesów – mówił Alejandro Camano, cytowany przez serwis „AS”.

– Mamy jeszcze trzyletni kontrakt z paryskim klubem, a on w tej chwili nie myśli o niczym innym, jak tylko o Paris Saint-Germain – dodał.

Achraf Hakimi w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Statystyki reprezentanta Maroka są doskonale. Udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył aż siedem asyst.