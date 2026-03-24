Real Madryt dostał sygnał od gwiazdy PSG! Tego nikt się nie spodziewał

Real Madryt dostał sygnał, że Achraf Hakimi chce wrócić do klubu. Marokańczyk jest gotów podjąć działania, żeby doprowadzić do transferu. Kontrakt z PSG obowiązuje go do 2029 roku - informuje Ramon Alvarez de Mon.

Real Madryt podchodzi do letniego okna transferowego bardzo poważnie. Florentino Perez będzie chciał wzmocnić zespół na kilku kluczowych pozycjach. Przede wszystkim chodzi o środkowego pomocnika oraz środkowego obrońcę. Niewykluczone, że pokuszą się także o ściągnięcie piłkarza na pozycję prawego obrońcy. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Daniego Carvajala.

Kontrakt reprezentanta Hiszpanii wygasa po sezonie. Nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Natomiast pojawiła się szansa, żeby wzmocnić tę pozycję zawodnikiem klasy światowej. Na Bernabeu chce wrócić Achraf Hakimi, czyli wychowanek Los Blancos.

Jak poinformował Ramon Alvarez de Mon, Marokańczyk jest gotowy podjąć działania, by wrócić do Realu Madryt. Przeszkodą może być kontrakt z PSG, który obowiązuje do czerwca 2029 roku. To komplikuje całą operację. Niemniej jednak dziennikarz zauważa, że w ostatnim czasie relacje obu klubów uległy poprawie, co może pomóc sfinalizować transakcję.

Hakimi pierwsze kroki w futbolu stawiał w La Fabrica, czyli akademii Królewskich. W Hiszpanii grał do sierpnia 2018 roku, ale wielkiej kariery nie zrobił. Łącznie rozegrał tylko 17 meczów, w których zdobył 2 gole i zaliczył jedną asystę. W swoim CV ma także Borussię Dortmund, Inter Mediolan oraz Paris Saint-Germain od lipca 2021 roku, które zapłaciło za niego 68 milionów euro.