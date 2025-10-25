Hakim Ziyech znalazł nowy klub. Wybrał egzotyczny kierunek

Hakim Ziyech opuścił Al-Duhail po zakończeniu poprzedniego sezonu. 32-letni skrzydłowy został oficjalnie nowym zawodnikiem Wydad Casablanca.

Wydad Casablanca sprowadził Hakima Ziyecha

Hakim Ziyech w styczniu tego roku opuścił Galatasaray Stambuł i zdecydował się na transfer do katarskiego Al-Duhail. Po zaledwie pół roku 32-latek postanowił rozstać się z klubem. Media spekulowały wówczas o jego powrocie do Europy, jednak piłkarz wybrał inną ścieżkę kariery.

Marokańczyk wcześniej występował w Chelsea, która wykupiła go z Ajaksu Amsterdam za 40 milionów euro. W barwach The Blues Ziyech zdobył Ligę Mistrzów w sezonie 2020/21. W Premier League rozegrał 64 spotkania i strzelił sześć goli.

Teraz marokański klub Wydad Casablanca ogłosił pozyskanie Ziyecha. Podpisany kontrakt przez skrzydłowego obowiązuje do czerwca 2027 roku. Nowy zespół Ziyecha zajmuje drugie miejsce w lidze po czterech kolejkach. Przybycie zawodnika o wielkiej renomie zdecydowanie wzmacnia drużynę i podnosi aspiracje w lidze.

Pierwszym klubem w seniorskiej karierze Ziyecha było Heerenveen, a następnie dołączył do FC Twente. Później w barwach Ajaxu rozwinął skrzydła. Choć rozgrywał mecze w młodzieżowej reprezentacji Holandii, to postanowił reprezentować kraj swoich przodków. W kadrze narodowej Maroka w sumie rozegrał 64 mecz i zdobył 25 bramek.

