Gwiazdor opuści Real Madryt. Wybrał klub i jest gotowy na transfer

Dani Ceballos wkrótce opuści Real Madryt. Pomocnik wybrał już klub i jest gotowy na transfer do Francji - poinformował serwis Foot Mercato.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo, Mbappe, Valverde i Ceballos

Dani Ceballos opuści Real Madryt. Wybrał francuski klub

Dani Ceballos szykuje się do opuszczenia Realu Madryt. Hiszpański pomocnik, który trafił do drużyny Królewskich w 2017 roku z Betisu, nie odgrywa znaczącej roli w zespole Xabiego Alonso. Po spotkaniu z Oviedo zamieścił w mediach społecznościowych wpis „Last Dance”. Jego odejście z Santiago Bernabeu wydaje się przesądzone.

Najkonkretniejsze zainteresowanie wykazuje Olympique Marsylia. Francuski klub intensywnie pracuje nad sprowadzeniem nowych zawodników i widzi w Ceballosie wzmocnienie środka pola. Hiszpan ma kontrakt z Realem ważny do 2027 roku, dlatego negocjacje dotyczą formy transferu. Według doniesień rozważane jest wypożyczenie z obowiązkiem wykupu.

Władze Marsylii wierzą, że doświadczenie pomocnika może pomóc drużynie w walce o najwyższe cele w Ligue 1 i europejskich pucharach. Zespół prowadzony przez Roberto De Zerbiego przeprowadził już tego lata kilka głośnych transferów, w tym sprowadzenie Pierre-Emericka Aubameyanga. Dołączenie Ceballosa byłoby kolejnym sygnałem, że klub chce realnie rywalizować z PSG i Monaco.

Na koniec warto podkreślić, że sam zawodnik jest zdecydowany na zmianę otoczenia. Według informacji Foot Mercato Ceballos chce przenieść się na Stade Velodrome i rozpocząć nowy etap kariery we Francji. Teraz wszystko zależy od ustaleń między Realem a Olympique, ale wydaje się, że transfer jest już tylko kwestią czasu.