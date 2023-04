Michał Skóraś jest przygotowywany do opuszczenia Lecha Poznań w trakcie letniego okienka. Budzi on spore zainteresowanie, a jego potencjalnym pracodawcą może zostać Fiorentina, z którą Kolejorz zmierzy się w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy - donosi Przemysław Chlebicki z TVP Sport.

Michał Skóraś latem powinien opuścić szeregi Lecha Poznań

Skrzydłowy reprezentacji Polski przygotowuje się do wielomilionowego transferu

Jego usługami interesuje się Fiorentina, z którą Kolejorz gra w Lidze Konferencji Europy

Skóraś pogrąży przyszłego pracodawcę?

W czwartek Lech Poznań rozpocznie walkę o awans do półfinału Ligi Konferencji Europy. W ćwierćfinale mierzy się z Fiorentiną, która jest dużym faworytem tej rywalizacji.

W Poznaniu liczą przede wszystkim na Michała Skórasia, który od początku sezonu utrzymuje wysoką formę. Skrzydłowy znalazł się wśród powołanych do reprezentacji Polski na zeszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze, a w ostatnich tygodniach imponuje skutecznością.

23-latek typowany jest do opuszczenia szeregów mistrza Polski już tego lata. Klub liczy na poważny, kilkumilionowy zarobek, co powinno dojść do skutku. Skóraś cieszy się bowiem sporym zainteresowaniem, a wśród jego potencjalnych pracodawców wymienia się także najbliższego rywala w Lidze Konferencji Europy.

Skauci włoskiego zespołu obserwowali Skórasia jeszcze przed informacją o rywalizacji z Lechem w europejskich rozgrywkach. Oprócz Fiorentiny, polskim skrzydłowym interesuje się również między innymi francuskie Montpellier.

