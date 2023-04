fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie notuje najlepszego okresu w FC Barcelonie

Były prezes klubu Joan Gaspart podjął temat jego obecnej dyspozycji

Wypowiedział się także na temat jego przyszłości w przypadku powrotu Leo Messiego

Gaspart uspokaja w sprawie Lewandowskiego

W ostatnim czasie na Roberta Lewandowskiego spada wielka krytyka. Polak od kilku miesięcy nie prezentuje się najlepiej i znika w najważniejszych momentach. Wiele do życzenia pozostawia także jego skuteczność, która jest dużo gorsza względem pierwszej części sezonu. W mediach pojawiły się informacje, że napastnik gra z problemami zdrowotnymi. W jego temacie wypowiedział się były prezes FC Barcelony Joan Gaspart.

– Lewandowski jest wielkim piłkarzem i wierzę, że sobie poradzi. To że strzela mniej, można wytłumaczyć na kilka sposobów. Jak mówiłem, kontuzje tych, którzy mogą mu pomagać podaniami, gra Roberta z urazem… Czasem takie okresy się po prostu napastnikom zdarzają. Osobiście jednak nie widzę powodów do paniki – mówi.

Latem do Dumy Katalonii może wrócić Leo Messi. Czy to oznaczałoby rozstanie z Lewandowskim? Gaspart zapewnia, że obaj powinni stworzyć zgrany duet.

– Jeśli Leo wróci, to nie mam wątpliwości, co będzie z Lewandowskim. Robert sam powiedział w wywiadzie, że chciałby zagrać z Messim, że tu jest dom Leo. Według mnie sprawa jest bardzo prosta: to dwaj wielcy piłkarze. A wielcy gracze mają to do siebie, że potrafią się ze sobą dogadać. Powiem tak: bardzo chętnie zobaczę ten duet w akcji w barwach Barcelony. I jeszcze jedno: dla mnie oni są kompatybilni, uzupełniający się. Przecież patrząc na pozycje, to nie jest jeden do jednego. Messi nie jest dziewiątką jak Robert. Według mnie mogą bardzo dobrze współpracować.

– Robert Lewandowski w przyszłym sezonie wciąż będzie piłkarzem Barcelony. A jeśli w parze z Messim, to tym bardziej się ucieszę – przekonuje.

