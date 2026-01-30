Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt mógł pozyskać Bruno Fernandesa

Bruno Fernades w letnim okienku rozważał zmianę klubowych barw. Jedna z największych gwiazd Premier League analizowała możliwość zakończenia swojej przygody na Old Trafford i była łączona przede wszystkim z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Okazuje się, że Portugalczyk mógł zasilić Real Madryt.

Javier Rodríguez Pascual ujawnił, że Królewscy otrzymali propozycję transferu ofensywnego pomocnika Manchesteru United. Jednak nie skorzystali z tej oferty i Bruno Fernandes ostatecznie nie odszedł z Czerwonych Diabłów.

Wprawdzie reprezentant Os Navegadores zastanawiał się nad rozstaniem z United, ale nie zamierzał rezygnować z gry w Europie. To oznaczało, że przenosiny do Saudi Pro League były i ciągle są wykluczone. Jednak gdyby Real postanowił rozpocząć oficjalną walkę o podpis 31-latka, ten faktycznie mógłby odejść z Premier League.

Obecnie Bruno Fernandes rozmawia z Manchesterem na temat przedłużenia współpracy. W negocjacjach pojawiły się pewne problemy.