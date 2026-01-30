Gwiazda zaoferowana Realowi! Błyskawiczna decyzja

Real Madryt otrzymał możliwość zatrudnienia gwiazdy Premier League. Javier Rodríguez Pascual poinformował, że na Santiago Bernabeu mógł pojawić się Bruno Fernandes.

Real Madryt mógł pozyskać Bruno Fernandesa

Bruno Fernades w letnim okienku rozważał zmianę klubowych barw. Jedna z największych gwiazd Premier League analizowała możliwość zakończenia swojej przygody na Old Trafford i była łączona przede wszystkim z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Okazuje się, że Portugalczyk mógł zasilić Real Madryt.

Javier Rodríguez Pascual ujawnił, że Królewscy otrzymali propozycję transferu ofensywnego pomocnika Manchesteru United. Jednak nie skorzystali z tej oferty i Bruno Fernandes ostatecznie nie odszedł z Czerwonych Diabłów.

Wprawdzie reprezentant Os Navegadores zastanawiał się nad rozstaniem z United, ale nie zamierzał rezygnować z gry w Europie. To oznaczało, że przenosiny do Saudi Pro League były i ciągle są wykluczone. Jednak gdyby Real postanowił rozpocząć oficjalną walkę o podpis 31-latka, ten faktycznie mógłby odejść z Premier League.

Obecnie Bruno Fernandes rozmawia z Manchesterem na temat przedłużenia współpracy. W negocjacjach pojawiły się pewne problemy.

