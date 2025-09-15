Gwiazda odejdzie z Realu po sezonie? To najbardziej prawdopodobny kierunek

Antonio Rudiger może odejść z Realu Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Jak podaje Fabrizio Romano, niektóre kluby od dawna obserwują niemieckiego obrońcę.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Antonio Rudiger może odejść z Realu

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje o tym, że Real Madryt zamierza przeprowadzić kolejne zmiany w swojej drużynie. Hiszpański gigant planuje pożegnać dwóch doświadczonych piłkarzy Davida Alabę oraz Antonio Rudigera.

Według Fabrizio Romano kluby z Arabii Saudyjskiej od dawna marzą o sprowadzeniu byłego zawodnika Chelsea. Już od 2-3 lat śledzą oni sytuację defensora, ale 32-latek był przede wszystkim skupiony na grze w barwach Królewskich. Teraz jednak jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania w związku z wygasającym kontraktem po sezonie.

Zainteresowanie Saudyjczyków jest duże. Z kolei niemiecki defensor chce udowodnić swoją wartość i przekonać Xabiego Alonso oraz zarząd Los Blancos, że wciąż warto na niego stawiać.

W dużej mierze wszystko zależeć będzie od tego, ile szans będzie dawał mu hiszpański szkoleniowiec. Jeśli jednak rola obrońcy będzie marginalna może zdecydować się on na przeprowadzkę na Bliski Wschód.

Na razie doświadczony stoper wciąż czuje się ważną postacią w szatni Królewskich i chce dalej walczyć o miejsce w składzie. Jeśli jednak Real sprowadzi kolejnego stopera, jego sytuacja może się skomplikować. Niewykluczone więc, że latem 2026 roku Rudiger będzie grał już w nowych barwach.

