Real Madryt pożegna dwóch weteranów? Oto plan na 2026 rok

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Alaba i Rudiger na wylocie. Za rok opuszczą Real

Real Madryt przygotowuje się do rewolucji kadrowej, która nastąpi w przyszłym roku. Tego lata udało się nieco przebudować defensywę – na Santiago Bernabeu zameldowało się trzech nowych obrońców. To natomiast dopiero początek zmian, które nastąpią w klubie w najbliższych miesiącach. „AS” informuje, że powstał plan rozstania z dwoma weteranami – Davidem Alabą oraz Antonio Rudigerem.

Wydaje się, że obaj zawodnicy najlepsze lata kariery mają już za sobą. Podstawowym duetem stoperów na ten sezon mają być Dean Huijsen oraz Eder Militao. Oczywiście Alaba i Rudiger dostaną swoje szanse, ale Xabi Alonso dostrzega spadek ich formy.

Real nie chce przegapić momentu na przebudowę tej formacji. Plan zakłada pożegnanie obu defensorów w przyszłym roku, kiedy to wygasną ich umowy. Nie otrzymają ofert przedłużenia, więc będą mogli poszukać dla siebie nowych zespołów. Alaba poznał już decyzję klubu oraz ją zaakceptował, a z kolei Rudiger być może chce jeszcze powalczyć o nowy kontrakt.

Rudiger gra dla Realu Madryt od 2022 roku, kiedy to w ramach transferu bezgotówkowego przeniósł się z Chelsea. Na przestrzeni lat wyrósł na lidera tej formacji i jednego z najlepszych defensorów świata. Alaba ma za sobą trudny czas – po zerwaniu więzadeł krzyżowych bardzo długo dochodził do siebie. W tym sezonie nie zagrał w żadnym meczu, gdyż leczy kolejny uraz.