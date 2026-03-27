Gwiazda chce odejść z City. Transfer już w lecie

16:44, 27. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Football Insider

Manchester City już w najbliższym okienku może stracić jedną z największych gwiazd. Portal Football Insider przekonuje, że na transfer naciska Phil Foden.

Manchester City
fot. Motofoto / Alamy Na zdjęciu: Manchester City

Manchester City pozwoli Anglikowi na zmianę klubu?

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Phil Foden i Manchester City osiągną porozumienie w kwestii nowego kontraktu. Jednak aktualna narracja jest zupełnie inna. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Anglii nie tylko nie przedłuży umowy, a na dodatek zmieni klubowe barwy już w lecie.

Portal Football Insider twierdzi, że 25-latek jest niezadowolony ze swojej pozycji na Etihad. A ta jest coraz słabsza. Wychowanek Obywateli nie podniósł się z ławki rezerwowych w dwumeczu z Realem Madryt, a w pięciu ostatnich spotkaniach Premier League tylko dwukrotnie znalazł się w podstawowym składzie.

Foden jest związany z City porozumieniem ważnym do 30 czerwca 2027 roku, ale wobec problemów z regularną grą chce zmienić otoczenie po zakończeniu tego sezonu. Serwis Transfermarkt wycenia go na 80 milionów euro.

W obecnych rozgrywkach ofensywny pomocnik zanotował 41 występów, w których zdobył dziesięć bramek i zapisał na swoim koncie pięć asyst. Na boisku spędził łącznie 2700 minut.

