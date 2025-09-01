Craig Mercer/ Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Oliver Glasner (Crystal Palace FC - Liverpool FC)

Liverpool nie pozyska obrońcy

Marc Guehi od dłuższego czasu był łączony z przenosinami do drużyny mistrzów Anglii. Kapitan Crystal Palace miał zmienić klub na rok przed wygaśnięciem kontraktu – Liverpool był gotowy spełnić wysokie wymagania finansowe Orłów. The Reds porozumieli się nie tylko z zawodnikiem, ale także z jego pracodawcą. Jednak tuż przed zamknięciem okienka transfer upadł, o czym informują angielskie i światowe media.

David Ornstein ujawnił powody wycofania się londyńczyków z rozmów. Crystal Palace nie zdołało zakontraktować następcy Guehiego, którym miał zostać wyceniany na 20 milionów euro Igor Julio. Brazylijczyk preferował przenosiny do West Hamu i odrzucił ofertę The Eagles. W tej sytuacji trener ekipy z Selhusrst Park, Oliver Glasner, co ujawnił Chris Williams, miał zagrozić odejściem, jeżeli reprezentant Anglii zostanie sprzedany do The Reds.

🚨 BREAKING: Marc Guehi’s move to Liverpool is off. It follows Igor’s decision not to join Crystal Palace.❌ pic.twitter.com/2M0z3E87KM — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 1, 2025

Glasner postawił na swoim i Guehi będzie kontynuował karierę w Crystal Palace. Jego obecna umowa obowiązuje tylko do końca tego sezonu, a więc do 30 czerwca 2026 roku. Aktualnie trudno jednoznacznie określić, jakie zamiary ma 25-latek. Niewykluczone, że klub przekona go do przedłużenia współpracy. Jednak jeżeli defensor nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, w lecie opuści Londyn jako wolny zawodnik.