De Bruyne blisko nowego klubu. Guardiola szczerze o przyszłości Belga

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Kevin De Bruyne

De Bruyne łączony z San Diego FC. Guardiola zabrał głos ws. Belga

Kevin De Bruyne budzi w ostatnim czasie duże wątpliwości, a wszystko ze względu na kończący się kontrakt z Manchesterem City. W tej sytuacji w mediach regularnie pojawiają się nowe plotki na temat przyszłości Belga. Według najnowszych doniesień gwiazdor jest coraz bliżej przenosin do San Diego FC.

W tym sezonie De Bruyne nie jest tak regularny, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Belg notuje znacznie słabsze liczby i jest daleko od swojej najlepszej formy. Te fakty bez wątpienia mogą wpłynąć na jego decyzję o przyszłości.

Na ostatniej konferencji prasowej głos na temat gwiazdy Man City zabrał Pep Guardiola. Hiszpan delikatnie zasugerował, że De Bruyne może pójść w ślady Davida Silvy, który w 2020 roku opuścił klub, gdy wygasł jego kontrakt.

– Myślę, że w takiej sytuacji musi podjąć decyzję, to jest najważniejsza rzecz. Musi być całkowicie szczery wobec siebie, zdecydować, co czuje i co może zrobić w kolejnym okresie swojego życia. Latem skończy 34 lata i musi podjąć decyzję, tak jak stało się to na przykład z Davidem Silvą – powiedział Guardiola.