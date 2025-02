De Bruyne blisko nowego klubu! Man City straci lidera

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

San Diego FC coraz bliżej porozumienia z Kevinem De Bruyne

Manchester City nie dość, że boryka się z poważnym kryzysem formy, a także prawdopodobnie nie obroni tytułu Premier League, to na dodatek latem może stracić jednego z kluczowych zawodników. Po sezonie wygasa kontrakt Kevina De Bruyne, a na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby pomocnik miał zostać na Etihad Stadium.

O przyszłości Belga pisano już wiele, a wśród potencjalnych kierunków transferu wymienia się MLS i Saudi Pro League. Z informacji portalu TBR Football wynika, że jeden zainteresowany poczynił olbrzymie postępy ws. zakontraktowania Kevina De Bruyne.

Źródło informuje, że De Bruyne jest coraz bliżej zawarcia kontraktu z San Diego FC, czyli drużyną występująca w lidze MLS. Klub z Kalifornii to nowy zespół na piłkarskiej mapie Stanów Zjednoczonych. Obecna kampania, która miała swoją inaugurację w ten weekend, jest ich pierwszym sezonem w historii. Według Graeme’a Baileya to właśnie San Diego jest faworytem do pozyskania 33-latka.

Dziennikarz zaznacza, że amerykański klub po skompletowaniu składu, pozostawił jedno wolne miejsce tzw. Designated Player. Ma ono przypaść reprezentantowi Belgii, który po zakończeniu sezonu z Manchesterem City ma przenieść się za ocean.

De Bruyne w Manchesterze City występuje od 2015 roku. Łącznie w klubie rozegrał aż 408 spotkań, strzelając 105 goli i notując 173 asysty. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Lidze Mistrzów oraz sześć zwycięstw w Premier League.