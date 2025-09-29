Guardiola chce gwiazdę PSG. Transfer marzeń Man City

Guardiola chce Joao Nevesa. PSG ma zamiar odrzucić ofertę
Pep Guardiola ma już nowy cel transferowy dla Manchesteru City. Jak podaje Football Insider, menedżer Obywateli chciałby sprowadzić Joao Nevesa z Paris Saint-Germain. Portugalczyk uchodzi za wymarzony transfer Hiszpana do środka pola.
21-letni pomocnik ma za sobą znakomity pierwszy sezon w PSG, w którym pomógł drużynie Luisa Enrique zdobyć potrójną koronę. Wkład Nevesa w sukcesy paryżan nie pozostał niezauważony. Portugalczyk zajął 19. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki.
Problem w tym, że PSG nie zamierza rozważać sprzedaży. Klub uważa Nevesa za kluczowego piłkarza na lata i według doniesień odrzuci każdą formalną ofertę. Nawet jeśli City byłoby gotowe wyłożyć ogromne pieniądze. W Paryżu podkreślają, że nie potrzebują gotówki, a sam zawodnik jest niezwykle ważnym punktem projektu.
Manchester City mimo letnich wzmocnień wciąż szuka nowych opcji w środku pola. Na liście Guardioli znajdował się także Bruno Guimaraes z Newcastle.