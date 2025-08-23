Guardiola chce gwiazdę Barcelony. Prędzej czy później trafi do City

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Fermin Lopez łączony z Man City. Guardiola chce tego transferu

Manchester City przegrał pierwsze spotkanie w nowym sezonie Premier League. W hicie 2. kolejki na Etihad Stadium musieli uznać wyższość Tottenhamu, przegrywając (0:2). Ta porażka utwierdziła w przekonaniu, że Obywatele wciąż zmagają się z problemami. Przede wszystkim wymienia się brak intensywności i zaangażowania w decydujących momentach w środku pola.

Ten problem miałby rozwiązać transfer pomocnika, o którym media pisały w przeszłości. Nie jest tajemnicą, że Pep Guardiola jest wielkim fanem wychowanka Barcelony. Fermin Lopez, bo o nim mowa od dawna jest obserwowany przez Manchester City.

Jak możemy przeczytać na portalu El Nacional klub z Katalonii odrzucił latem kilka ofert za wychowanka. Niektóre propozycje sięgały nawet 80 milionów euro. Niemniej jednak według źródła odejście Fermina jest tylko kwestią czasu, ponieważ prędzej czy później ma trafić do Manchesteru City. Obywatele widzą w nim piłkarza, który będzie w stanie ożywić grę w centralnej części boiska. Guardiola obserwując rozwój 22-latka, jest przekonany, że będzie idealnym uzupełnieniem wyjściowej jedenastki.

Barcelona ze względu na trudną sytuację finansową może być zmuszona sprzedać pomocnika. Zarobek rzędu 80-90 milionów euro może rozwiązać ich problem dotyczący Finansowego Fair-Play. Manchester City nie ma zamiaru działach pochopnie, ale cierpliwie przyglądać się sytuacji. W momencie gdy Katalończycy znajdą się pod ścianą, The Citiziens ruszą po piłkarza z ofertą nie do odrzucenia.