Guardiola poprosił o gwiazdę Barcelony. Na stole 60 mln euro

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City ma zamiar zaoferować 60 mln euro za gwiazdę Barcelony

Manchester City ma zamiar złożyć konkretną propozycję za Fermina Lopeza. Pomocnik FC Barcelony znalazł się na liście życzeń Pepa Guardioli, który osobiście zarekomendował transfer 21-latka. Według informacji El Nacional, mistrzowie Anglii chcą zapłacić 60 milionów euro. To kwota, która może zmusić Barcelonę do poważnego zastanowienia się nad sprzedażą swojego wychowanka.

Fermin Lopez nie był w pełni zadowolony z minionego sezonu. Choć zaliczył kilka mocnych występów, to przez dużą konkurencję nie grał zbyt regularnie. Występował głównie jako zmiennik, co wyraźnie ograniczało jego rozwój. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to rzekomo nie zamierza zamykać się na inne możliwości.

Z jednej strony jego celem nadal jest gra w Barcelonie, ale z drugiej coraz częściej mówi się o potrzebie stałych występów. Fermin nie chce być jedynie tłem dla innych. Chce także pozostać w kręgu zainteresowania selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. Marzy o występie na mundialu w 2026 roku, a do tego potrzebuje regularnych minut. Dlatego nie wyklucza wyjazdu za granicę.

Właśnie to próbuje wykorzystać Guardiola. Szkoleniowiec City ceni pomocnika za pracowitość, grę w pressingu i umiejętność wchodzenia w pole karne. Widzi w nim zawodnika pasującego do swojego systemu i chce, by Hiszpan dołączył do jego drużyny już teraz. Transfer do Premier League byłby dla piłkarza dużym wyzwaniem, ale też szansą na nowy etap kariery.