Guardiola chce gwiazdę Barcelony. City ma zamiar wyłożyć 100 mln euro

Pep Guardiola szykuje się do letniej przebudowy składu. Jak informuje hiszpański serwis MARCA, na liście życzeń Manchesteru City znajduje się Pedri.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City gotów na wielki wydatek. Guardiola chce Pedriego

Manchester City notuje najsłabszy sezon od wielu lat i według wielu źródeł doprowadzi to do poważnych zmian w klubie. Pep Guardiola chciałby przebudować skład, aby znów móc walczyć o najważniejsze trofea. W związku z tym coraz częściej z odejściem jest łączony Kevin De Bruyne. Doświadczony pomocnik w obecnej kampanii rozgrywek zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi i przez to nie mógł wejść na odpowiedni poziom.

Kontrakt Belga wygasa 30 czerwca 2025 roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony. Według doniesień z Anglii następcą De Bruyne może zostać Pedri. Ponoć Pep Guardiola widzi w pomocniku FC Barcelony idealne wzmocnienie, które może odmienić grę Manchesteru City.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Obywatele są gotowi wyłożyć na gwiazdę Dumy Katalonii nawet 100 milionów euro. Jednak serwis MARCA zaznacza, że na ten moment do klubu z Camp Nou nie wpłynęło żadne zapytanie. Ponadto sama Blaugrana nie jest chętna na rozstanie z tak ważnym zawodnikiem pierwszego składu.

W tym sezonie Pedri wystąpił niemal we wszystkich meczach. Hansi Flick darzy pomocnika wielkim zaufaniem i trudno sobie wyobrazić, aby mógł on odejść z drużyny już latem 2025 roku.