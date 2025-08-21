Grzegorz Krychowiak bez klubu. Zastanawia się nad kolejnym krokiem

PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Co dalej z Grzegorzem Krychowiakiem?

Grzegorz Krychowiak po zakończeniu przygody z cypryjskim Anorthosisem Famagusta pozostaje bez klubu. Doświadczony pomocnik nie przedłużył wygasającej umowy i od początku lipca jest wolnym zawodnikiem. W swojej bogatej karierze 35-latek reprezentował barwy m.in. Paris Saint-Germain, Sevilli czy West Bromwich Albion. W sumie w reprezentacji Polski wystąpił ponad 100 razy.

Obecnie 35-latek przebywa we Francji, gdzie trenuje indywidualnie. Według informacji dziennika „Fakt”, Krychowiak otrzymuje zapytania z różnych stron świata – zarówno z Cypru i Kataru, jak i kilku europejskich lig. Sam piłkarz przyznaje jednak, że poważnie rozważa zakończenie kariery, jeśli żadna z ofert nie spełni jego oczekiwań.

Co ciekawe, temat powrotu do PKO BP Ekstraklasy w ogóle nie jest przez niego brany pod uwagę. Mówiło się o zainteresowaniu Pogoni Szczecin i Wieczystej Kraków. Jedną z możliwych opcji dla byłego reprezentanta pozostaje natomiast powrót do Girondins Bordeaux, czyli klubu, w którym stawiał swoje pierwsze kroki. Żyrondyści aktualnie występują na czwartym poziomie rozgrywkowym.

Krychowiak otrzymał również propozycje związania się z futbolem w innej roli. W grę wchodzi zarówno praca jako ekspert telewizyjny, jak i dołączenie do sztabu szkoleniowego jednego z francuskich zespołów.