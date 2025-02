Górnik Zabrze w sobotnie południe ogłosiło kolejny zimowy transfer. Do zespołu prowadzonego przez Jana Urbana trafił na wypożyczenie Filip Prebsl. Czech dotychczas występował w Slavii Praga.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Oficjalnie: Filip Prebsl wzmocnił Górnik Zabrze

Górnik Zabrze aktywnie pracuje podczas zimowego okienka transferowego. Dotychczas zespół Jana Urbana trafiło aż pięciu nowych zawodników. Przyszedł m.in. Ousmane Sow z belgijskiego Lierse SK. Jak się okazuje, to jeszcze nie jest koniec wzmocnień popularnych Żaboli. W sobotnie południe został ogłoszony kolejny transfer.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Górnik Zabrze pochwalił się wzmocnieniem. Do zespołu prowadzonego przez Jana Urbana trafił młodzieżowy reprezentant Czech Filip Prebsl. Żabole wypożyczyli pomocnika prosto ze Slavii Praga.

Wzmacniamy obsadę! Filip Prebsl nowym zawodnikiem Górnika! 🇨🇿 — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) February 8, 2025

– Pierwsze rozmowy ze Slavią w temacie wypożyczenia Filipa rozpoczęły się już w listopadzie. Od dłuższego czasu szukaliśmy takiej typowej wysokiej szóstki, która pomoże nam podnieść wartość zespołu, również pod kątem wzrostu, co ma duże znaczenie między innymi w walce o górne piłki. Wiemy, że zawodnik o takich parametrach bardzo by nam się przydał. Filip Prebsl jest głodny gry, chce grać jak najwięcej. Zależy mu na dobrej formie i wyjeździe na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Wierzymy, że korzyść będzie obopólna i pomożemy sobie wzajemnie. Warto dodać, że Prebsl miał również inne oferty wypożyczenia, ale wybrał Górnika, co nas cieszy – powiedział Łukasz Milik na łamach strony klubowej.

Filip Prebsl w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań. W tym czasie młodzieżowy reprezentant Czech zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst.