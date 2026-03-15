Górnik Zabrze może rozstać się z pomocnikiem. Duże zainteresowanie talentem

Górnik Zabrze w grudniu przedłużył kontrakt z Lukasem Ambrosem. Rudy Galetti poinformował jednak, że 21-letni Czech wzbudza spore zainteresowanie i jest obserwowany przez kilka europejskich klubów.

Lukas Ambros może odejść z Górnika tego lata

Górnik Zabrze nie najlepiej radzi sobie w rundzie wiosennej. Drużyna Michala Gasparika odniosła zaledwie jedno zwycięstwo w sześciu ligowych spotkaniach i obecnie zajmuje 7. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Na początku marca Trójkolorowi sprawili jednak sporą niespodziankę, pokonując Lecha Poznań (1:0). W półfinałowym spotkaniu zmierzą się z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz.

Tymczasem coraz więcej mówi się o przyszłości jednego z młodych zawodników zabrzańskiego zespołu. Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza transferowego Rudy’ego Galettiego, Lukas Ambros może opuścić Górnika już podczas letniego okna transferowego.

Zainteresowanie utalentowanym zawodnikiem rośnie z tygodnia na tydzień. Kilka klubów z Europy rozpoczęło już zbieranie szczegółowych informacji na temat czeskiego piłkarza. Skauci uważnie obserwują rozwój 21-latka, a pierwsze działania mające przygotować ewentualny transfer są podejmowane z dużym wyprzedzeniem.

🚨‼️ EXCL | Lukas Ambros is expected to leave Górnik Zabrze this summer.



Several important European clubs have gathered information and are starting to move early to anticipate the competition before the price of the young Czech talent rises.



More info soon. 🔜 pic.twitter.com/NkFSnY29B7 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 15, 2026

Co ciekawe, zabrzanie w grudniu przedłużyli kontrakt z Ambrosem do czerwca 2029 roku. Czech dołączył do polskiego zespołu z VfL Wolfsburg w 2024 roku. W trwającym sezonie Ambros rozegrał 19 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia ofensywnego pomocnika na dwa miliony euro.