Górnik Zabrze może rozstać się z pomocnikiem. Duże zainteresowanie talentem

Lukas Ambros może odejść z Górnika tego lata
Górnik Zabrze nie najlepiej radzi sobie w rundzie wiosennej. Drużyna Michala Gasparika odniosła zaledwie jedno zwycięstwo w sześciu ligowych spotkaniach i obecnie zajmuje 7. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Na początku marca Trójkolorowi sprawili jednak sporą niespodziankę, pokonując Lecha Poznań (1:0). W półfinałowym spotkaniu zmierzą się z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz.
Tymczasem coraz więcej mówi się o przyszłości jednego z młodych zawodników zabrzańskiego zespołu. Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza transferowego Rudy’ego Galettiego, Lukas Ambros może opuścić Górnika już podczas letniego okna transferowego.
Zainteresowanie utalentowanym zawodnikiem rośnie z tygodnia na tydzień. Kilka klubów z Europy rozpoczęło już zbieranie szczegółowych informacji na temat czeskiego piłkarza. Skauci uważnie obserwują rozwój 21-latka, a pierwsze działania mające przygotować ewentualny transfer są podejmowane z dużym wyprzedzeniem.
Co ciekawe, zabrzanie w grudniu przedłużyli kontrakt z Ambrosem do czerwca 2029 roku. Czech dołączył do polskiego zespołu z VfL Wolfsburg w 2024 roku. W trwającym sezonie Ambros rozegrał 19 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia ofensywnego pomocnika na dwa miliony euro.