Górnik Zabrze dokonał ciekawego transferu. Inwestycja w przyszłość

Górnik Zabrze nie zatrzymuje się w zimowym okienku i dokonał kolejnego transferu, choć tym razem zawodnik trafi do klubu dopiero latem. Trójkolorowi poinformowali, że od 1 lipca do zespołu dołączy Patryk Warczak.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Warczak od lipca piłkarzem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze szuka okazji na rynku transferowym. Klub od dawna stosuje politykę sprowadzania młodych i perspektywicznych zawodników, których będzie można wypromować i sprzedać za większe pieniądze. Od pewnego czasu mówiło się, że na Górny Śląsk ma trafić Patryk Warczak, o czym wspominał między innymi serwis Meczyki.pl.

Zgodnie z przewidywaniami Patryk Warczak podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku. Jest wychowankiem Wisły Kraków, a występował także w Garbarni Kraków. W lipcu 2023 roku trafił Stali Rzeszów. Jak dotąd rozegrał na pierwszoligowych boiskach łącznie 87 meczów, w których zdobył dwa gole i zaliczył 11 asyst, a jego kontrakt wygaśnie po sezonie.

Górnik Zabrze interesuje się także innymi zawodnikami. Na celowniku 14-krotnych mistrzów Polski znajduje się także Elton Fikaj, piłkarz Panathinaikosu. Młody gracz ma za sobą pięć występów w pierwszym zespole, choć większość czasu spędzał w drużynie U19 oraz w zespole rezerw i teraz chce zmienić otoczenie. Z klubem łączony jest też Ondrej Zmrzly. Czech jest gotowy na przenosiny do Zabrza, jednak jak dotąd kluby nie potrafią porozumieć się odnośnie odstępnego.

Do ekipy prowadzonej przez Michała Gasparika dołączyli już w trakcie zimowego okienka transferowego Michał Rakoczy, Borislav Rupanov, Lukas Sadilek, Mathias Sauer i Brandon Domingues. W sobotę 14-krotni mistrzowie Polski mocno zaskoczyli natomiast powrotem do klubu Pawła Bochniewicza

