Górnik działa z wyprzedzeniem. Kolejny transfer przesądzony

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Patryk Warczak ma wzmocnić Górnik Zabrze

Górnik Zabrze w trakcie trwającego okna transferowego pozyskał pięciu zawodników. Między innymi szeregi 14-krotnych mistrzów Polski zasilili Michał Rakoczy oraz Brandon Domingues. Jednocześnie władze śląskiego klubu nie koncentrowały się wyłącznie na sprowadzaniu nowych piłkarzy tej zimy, ale również na zabezpieczeniu przyszłych wzmocnień. Konkretne informacje w tej sprawie ujawnił dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Znany insider poinformował, że Patryk Warczak ze Stali Rzeszów ma wkrótce zasilić szeregi Górnika Zabrze. Zawodnik ma być już „po słowie” z utytułowanym klubem. Tomasz Włodarczyk przekazał, że piłkarz podpisał kontrakt z 14-krotnym mistrzem Polski, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2029 roku.

W nowej drużynie Warczak może rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Kryspin Szcześniak, Paweł Olkowski czy Michal Sacek. W obecnym sezonie piłkarz wystąpił dotychczas w 20 spotkaniach, notując w nich trzy asysty. Łącznie na boisku spędził ponad 1515 minut.

Patryk Warczak jest wychowankiem Wisły Kraków, a w swoim piłkarskim CV ma również występy w Garbarni Kraków. W lipcu 2023 roku zasilił szeregi Stali Rzeszów. Jak dotąd rozegrał na zapleczu PKO BP Ekstraklasy łącznie 87 meczów, w których zdobył dwa gole i zanotował 11 asyst. Na swoim koncie ma także sześć występów w krajowym pucharze, gdzie zaliczył dwa kluczowe podania. Zawodnik ma również doświadczenie z występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski.