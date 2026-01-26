Górnik chce kolejnego Czecha. Piłkarz jest zdecydowany

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Zmrzly na celowniku Górnika Zabrze

Górnik Zabrze bardzo aktywnie rozpoczął zimowe okienko transferowe. Do ekipy prowadzonej przez Michała Gasparika dołączyli już Michał Rakoczy, Borislav Rupanov, Lukas Sadilek, Mathias Sauer i Brandon Domingues. W sobotę 14-krotni mistrzowie Polski mocno zaskoczyli natomiast powrotem do klubu Pawła Bochniewicza, co wzbudziło wielki entuzjazm wśród fanów.

Kilka dni temu na łamach Meczyki.pl, dyrektor sportowy zabrzan, Łukasz Milik wypowiedział się na temat sytuacji transferowej Górnika. – My tak naprawdę cały czas pracujemy nad różnymi pomysłami. Sprawdzamy, wysyłamy oferty i patrzymy, czy są jakieś tematy realne w naszym budżecie – mówił. Okazuje się, że do Zabrza może trafić kolejny zawodnik. To Ondrej Zmrzly.

Jak donosi serwis iSport.cz, sytuacja Ondreja Zmrzly’ego nadal nie rozwinęła się w żadnym kierunku. Lewy obrońca od kilku tygodni trenuje z drugoligowymi rezerwami. Zawodnik jest zainteresowany odejściem do Górnika Zabrze, gdzie na niego czekają, jednak negocjacje ze Slavią nie zbliżają się na razie do porozumienia.

Zainteresowanie Zmrzlym wykazywał także niemiecki Holstein Kiel, jednak piłkarz odrzucił tę ofertę. Na przełomie roku wydawało się, że wróci do Sigmy, lecz z czasem coraz silniejsze stało się zainteresowanie Górnika. Jedną z opcji dla Slavii może być również wypożyczenie z opcją wykupu.

Zmrzly ma 26 lat, a jego kontrakt ze Slavią wygasa w czerwcu 2027 roku. Serwis Transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro. W obecnej kampanii zaliczył 11 występów ligowych i dwa pucharowe. Zdobył jednego gola i zaliczył jedną asystę.

