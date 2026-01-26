Górnik szuka defensora. Na celowniku reprezentant młodzieżówki

Górnik Zabrze aktywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy przed kolejną częścią sezonu. Według zagranicznych doniesień klub z Ekstraklasy zainteresował się młodym obrońcą, który jest reprezentantem kadry Albanii U21 i obecnie występuje w Grecji.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze obserwuje młodzieżowego reprezentanta Albanii

Górnik Zabrze rozgląda się za nowym defensorem, który mógłby wzmocnić rywalizację w linii obrony. Na liście potencjalnych wzmocnień znalazł się Elton Fikaj, piłkarz Panathinaikosu, o czym informuje albańska gazeta Shkodra Sport. Zawodnik jest regularnie powoływany do młodzieżowej reprezentacji Albanii i od dłuższego czasu budzi zainteresowanie klubów spoza Grecji.

Elton Fikaj w ostatnich tygodniach był łączony także z kilkoma zespołami greckiej Superligi. Sam piłkarz miał jednak jasno określić swoje priorytety. Jego celem jest rozpoczęcie nowego etapu kariery poza Grecją, co sprawia, że polski kierunek stał się realną opcją.

Panathinaikos jest otwarty na negocjacje w sprawie transferu. Klub z Aten nie wyklucza sprzedaży zawodnika, ale chce zabezpieczyć swoje interesy. W grę wchodzi pozostawienie procentu od przyszłego transferu oraz zapis o możliwości odkupu obrońcy w kolejnych latach.

Fikaj ma za sobą pięć występów w pierwszym zespole Panathinaikosu, choć większość czasu spędzał w drużynie U19 oraz w zespole rezerw. Transfer do Górnika mógłby oznaczać dla niego szansę na regularną grę na poziomie seniorskim i dalszy rozwój w wymagającej lidze. Dla Górnika Zabrze byłby to ruch wpisujący się w strategię sięgania po młodych zawodników z potencjałem. To kolejny lewy defensor, po Ondreju Zmrzly’m, który jest łączony z Trójkolorowymi.

