Michal Siplak oraz Lawrence Ennali zasilili szeregi Górnika Zabrze. Słowacki obrońca przybył do klubu jako wolny zawodnik, zaś 21-letni napastnik został pozyskany w ramach transferu definitywnego.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michal Siplak

Górnik Zabrze ogłosił w piątkowy wieczór transfery dwóch piłkarzy

Szeregi klubu z Ekstraklasy zasilili Michal Siplak oraz Lawrence Ennali

Siplak dołączył do zespołu jako wolny zawodnik, zaś Ennali trafił do Zabrza w ramach transferu definitywnego

Dwa wzmocnienia za jednym zamachem

Górnik Zabrze w piątek ogłosił pierwsze transfery letniego okienka. Do drużyny dołączyli Michal Siplak oraz Lawrence Ennali.

Siplak ma za sobą kilkuletnią przygodę z Cracovią. Kilka miesięcy temu odmówił przedłużenia wygasającej umowy, co poskutkowało przeniesieniem do rezerw. Po rozstaniu z Pasami w dalszym ciągu będzie grał na boiskach Ekstraklasy. Słowacki obrońca związał się z Górnikiem Zabrze dwuletnim kontraktem.

Ennali to 21-letni skrzydłowy, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w trzecioligowym Essen. Po powrocie do Hannoveru nie miał szans na grę w pierwszym składzie. Górnik Zabrze pozyskał utalentowanego Niemca w ramach transferu definitywnego. Jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku i zawierał opcję przedłużenia o kolejne dwa sezony.

Michal Sipľak i Lawrence Ennali nowymi piłkarzami Górnika⚪️🔵🔴🤝

Dziś nastąpiło podpisanie kontraktów.

Nowych zawodników witamy w Trójkolorowej Rodzinie‼️

