Maciej Stolarczyk ma przejąć stery nad Górnikiem Łęczna

Górnik Łęczna to ekipa, która w ostatniej kampanii przez długi czas liczyła się w grze o miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Finalnie to się nie udało. Niemniej po wielu spotkaniach Zielono-czarni byli pozytywnie oceniani. Tymczasem po zakończeniu rozgrywek jasne stało się, że w klubie dojdzie do zmian w sztabie szkoleniowym.

Swego czasu Kanał Sportowy przekazał, że nowym trenerem Górników może zostać Łukasz Mierzejewski. Wygląda jednak na to, że nic z tego nie wyjdzie. 42-latek ma być zdecydowany na to, aby kontynuować swoją pracę w Sandecji Nowy Sącz. Tymczasem ciekawymi wiadomości na platformie X podzielił się Kamil Bętkowski.

Były piłkarz, który słynie ze sprawdzonych informacji dotyczących klubów spoza elity, przekazał, że stery nad ekipą z Łęcznej ma przejąć Maciej Stolarczyk. 53-latek ostatnio był przede wszystkim ekspertem telewizyjnym w Polsat Sport. Ostatnim zespołem, który prowadził, była Jagiellonia Białystok. W swoim trenerskim CV ma też Wisłę Kraków i młodzieżowe reprezentacje Polski.

Ekipa z Łęcznej zacznie nową kampanię w trzeci weekend lipca. Z kolei w trakcie okresu przygotowawczego Górnik rozegra trzy spotkania kontrolne. Zielono-czarni zmierzą się kolejno z: Piastem Gliwice, Pogonią Siedlce i Jagiellonią Białystok.

