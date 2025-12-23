Górnik postawił na stabilizację. Fundamenty drużyny zabezpieczone

Górnik Zabrze zakończył zmagania w PKO BP Ekstraklasie w 2025 roku w czołówce tabeli. Tymczasem biuro prasowe klubu przekazało wieści o nowych umowach dla kluczowych graczy.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Rafał Janicki i Erik Janża na dłużej w Górniku

Górnik Zabrze po rozegraniu osiemnastu ligowych kolejek plasuje się na drugiej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając dobrą pozycję wyjściową przed drugą częścią rozgrywek. Tymczasem władze klubu już pracują nad przedłużeniem kontraktów z kluczowymi graczami. Zabrzanie rozpoczęli działania od przedłużenia umów z filarami defensywy.

„Umowy doświadczonych piłkarzy zostały przedłużone i będą obowiązywały do końca czerwca 2027 roku. Zarówno kapitan zespołu Erik Janża, jak i Rafał Janicki będą piłkarzami Górnika co najmniej do końca czerwca 2027 roku. W przypadku obu zawodników w trakcie rundy jesiennej został wypełniony formalny zapis kontraktowy określający limit minut, powodujący automatyczne przedłużenie umowy” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Górnika.

Zabrzańska ekipa do treningów po przerwie świąteczno-noworocznej wróci 5 stycznia. Z kolei 14 stycznia śląska drużyna rozpocznie zgrupowanie w tureckim Belek, które potrwa do 24 stycznia. W jego trakcie Górnik rozegra dwa mecze kontrolne.

Do ligowego grania 14-krotny mistrz Polski wróci na przełomie stycznia i lutego. Wówczas, w pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku, Górnik zagra w derbach z Piastem Gliwice. Spotkanie odbędzie się 31 stycznia o godzinie 14:45 na stadionie im. Ernesta Pohla.

Czytaj więcej: Cisza przed transferem? Ruch prowadzi rozmowy