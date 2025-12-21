Cisza przed transferem? Ruch prowadzi rozmowy

Ruch Chorzów ma plan, aby namieszać w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Według informacji Kamila Bętkowskiego władze Niebieskich prowadzą rozmowy w sprawie pozyskania napastnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Tomasz Walczak może zamienić Raków Częstochowa na Ruch Chorzów

Ruch Chorzów zakończył 2025 rok z dorobkiem 30 punktów na koncie. Tym samym 14-krotni mistrzowie Polski mają niezłą pozycję wyjściową przed kolejną częścią rozgrywek. W kontekście ewentualnych wzmocnień Niebieskich ciekawe informacje przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

Według insidera nowym napastnikiem Ruchu może zostać Tomasz Walczak. 20-latek to zawodnik, który w powszechnej opinii uchodzi za piłkarza o dużym potencjale. Wychowanek Legii Warszawa nie zdołał się jednak na razie przebić w Wiśle Płock, Miedzi Legnica ani ostatnio w Rakowie Częstochowa.

Środkowy napastnik urodzony w Płocku dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. W obecnej kampanii nie miał okazji do regularnej gry. Z kolei w poprzednim sezonie rozegrał 20 spotkań, w których strzelił trzy gole. Wszystkie te bramki zdobył w barwach ekipy z Legnicy.

Gdyby transakcja z udziałem Walczaka doszła do skutku, rywalizowałby on o miejsce w składzie Ruchu przede wszystkim z Marko Kolarem oraz Danielem Szczepanem. W gronie napastników zespołu z Chorzowa znajduje się również Tomasz Bała.

Ruch do ligowego grania wróci w drugi weekend lutego. W swoim pierwszym spotkaniu Betclic 1. Ligi w nowej części sezonu ekipa Waldemara Fornalika zmierzy się w roli gospodarza na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim ze Śląskiem Wrocław. Mecz odbędzie się 8 lutego o godzinie 14:30.

Czytaj więcej: Kulisy pracy z Feio. Ziółkowski odsłonił nieznane fakty