Goretzka myśli o Premier League. Nawiązano kontakt z czołowymi klubami

Leon Goretzka lada moment opuści Bayern Monachium. Niemiec marzy o grze w Premier League. Wraz ze swoim otoczeniem zaoferowali się Manchesterowi United, Tottenhamowi Hotspur i Arsenalowi - informuje "CaughtOffside".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Leon Goretzka zaoferował się Manchesterowi United, Tottenhamowi i Arsenalowi

Leon Goretzka znajduje się w trudnym położeniu. Bayern Monachium przestał wiązać przyszłość z zawodnikiem, który nie odgrywa znaczącej roli u Vincenta Kompany’ego. Kontrakt 65-krotnego reprezentanta Niemiec z obecnym pracodawcą wygasa wraz z końcem sezonu i nie ma żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. Pomocnik zatem latem zmieni barwy klubowe.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Leona Goretzki przekazuje „CaughtOffside”. Otóż niemiecki pomocnik marzy o grze na boiskach Premier League. Jak się okazuje, pomocnik wraz ze swoim otoczeniem nie próżnują i zaoferowali usługi 30-latka czołowym klubom. A są nimi Manchester United, Tottenham Hotspur oraz Arsenal.

Leon Goretzka może również obrać włoski kierunek. SSC Napoli bowiem stara się o jego angaż. Obecnie jednak klub Serie A nie jest wymieniany jako potencjalne miejsce przeprowadzki Niemca. W tej chwili to Tottenham Hotspur jest na najlepszej drodze, aby pozyskać 30-latka.

W obecnym sezonie Leon Goretzka rozegrał 23 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Niemiec nie zdołał niczym specjalnym zapisać się w pamięci kibiców, ponieważ nie mial jeszcze udziału przy strzelonym golu.