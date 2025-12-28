SSC Napoli może przeprowadzić zaskakujący transfer. Prosto z Bayernu Monachium. Na celowniku mistrzów Italii znalazł się bowiem Leon Goretzka - informuje "Tuttomercatoweb".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Leon Goretzka wzbudził zainteresowanie SSC Napoli

SSC Napoli latem przeszło dość sporą przebudowę. Aurelio De Laurentiis postanowił wzmocnić kadrę mistrzów Włoch, ale transfery niekoniecznie poszły w parze z wynikami. Najgłośniej mówiło się o przyjściu Kevina De Bruyne. Belg w swoich pierwszych meczach imponował formą, ale doświadczony pomocnik nabawił się kontuzji i jest zmuszony pauzować długie tygodnie.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu SSC Napoli przekazuje serwis „Tuttomercatoweb”. Otóż mistrzowie Włoch rozważają możliwość sprowadzenie doświadczonego zawodnika. W kręgu zainteresowań Azzurrich znalazł się Leon Goretzka z Bayernu Monachium. 30-latek po sezonie będzie dostępny za darmo, po tym jak dobiegnie końca jego kontrakt z obecnym pracodawcą.

SSC Napoli będzie jednak musiało stoczyć trudną rywalizację o Leona Goretzkę. Zawodnik Bayernu Monachium znajduje się również na celowniku Atletico Madryt. Azzurri spróbują przekonać 30-latka do przeprowadzki, ale muszą też spełnić finansowe żądania zawodnika. Czas pokaże, gdzie finalnie będziemy oglądali Niemca w kolejnym sezonie.

Leon Goretzka w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Niemiec nie miał dotychczas większego wpływu na grę zespołu Vincenta Kompany’ego. Niemiec nie ma jeszcze na koncie udziału przy strzelonym golu.