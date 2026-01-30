Goretzka wystawił znany klub. Wiadomo, co dalej z karierą w Bayernie

Leon Goretzka miał zostać piłkarzem Atletico Madryt, ale zmienił zdanie - donosi Sky. Z kolei Fabrizio Romano zdradził, że pomocnik dokończy sezon w Bayernie Monachium, ale po wygaśnięciu kontraktu opuści klub.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Goretzka powiedział „nie” Atletico. Po sezonie odejdzie z Bayernu

Leon Goretzka miał zostać bohaterem dużego transferu w styczniowym okienku. Z racji tego, że w czerwcu wygasa mu kontrakt z Bayernem Monachium, kilka klubów wyraziło zainteresowanie pomocnikiem. W ostatnich dniach nawet pojawiła się oferta za 30-letniego piłkarza. Atletico Madryt zaproponowało ok. 3 mln euro w zamian za zawodnika z wygasającą umową.

Wszystko wskazywało na to, że Goretzka przeniesie się do Hiszpanii. Jednak z informacji Sky Sport wynika, że pomocnik rozmyślił się i zmienił danie. Sezon 2025/2026 dokończy w Bayernie Monachium, gdzie gra od 2018 roku.

O tym, co czeka reprezentanta Niemiec w przyszłości, napisał Fabrizio Romano. Prawdą jest, że Goretzka nadal będzie piłkarzem Bawarczyków, ale tylko do końca sezonu. Od 1 lipca stanie się wolnym zawodnikiem, ponieważ nie przedłuży wygasającego kontraktu. Potwierdził to również dyrektor Die Roten – Christoph Freund. „Czas Leona w Bayernie dobiegnie końca latem. Po ośmiu udanych latach pójdzie inną drogą” – powiedział.

Goretzka trafił na Allianz Arena latem 2018 roku z Schalke na zasadzie wolnego transferu. Łącznie podczas pobytu w Monachium rozegrał 292 spotkania, w których zdobył 47 goli i zanotował 48 asyst. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Lidze Mistrzów i sześć zwycięstw w Bundeslidze. Media donoszą, że jednym z potencjalnych kierunków dla pomocnika na przyszły sezon jest AC Milan.