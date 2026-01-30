Goretzka wystawił znany klub. Wiadomo, co dalej z karierą w Bayernie

10:29, 30. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sky / Fabrizio Romano

Leon Goretzka miał zostać piłkarzem Atletico Madryt, ale zmienił zdanie - donosi Sky. Z kolei Fabrizio Romano zdradził, że pomocnik dokończy sezon w Bayernie Monachium, ale po wygaśnięciu kontraktu opuści klub.

Leon Goretzka
Obserwuj nas w
diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Goretzka powiedział „nie” Atletico. Po sezonie odejdzie z Bayernu

Leon Goretzka miał zostać bohaterem dużego transferu w styczniowym okienku. Z racji tego, że w czerwcu wygasa mu kontrakt z Bayernem Monachium, kilka klubów wyraziło zainteresowanie pomocnikiem. W ostatnich dniach nawet pojawiła się oferta za 30-letniego piłkarza. Atletico Madryt zaproponowało ok. 3 mln euro w zamian za zawodnika z wygasającą umową.

Wszystko wskazywało na to, że Goretzka przeniesie się do Hiszpanii. Jednak z informacji Sky Sport wynika, że pomocnik rozmyślił się i zmienił danie. Sezon 2025/2026 dokończy w Bayernie Monachium, gdzie gra od 2018 roku.

O tym, co czeka reprezentanta Niemiec w przyszłości, napisał Fabrizio Romano. Prawdą jest, że Goretzka nadal będzie piłkarzem Bawarczyków, ale tylko do końca sezonu. Od 1 lipca stanie się wolnym zawodnikiem, ponieważ nie przedłuży wygasającego kontraktu. Potwierdził to również dyrektor Die Roten – Christoph Freund. „Czas Leona w Bayernie dobiegnie końca latem. Po ośmiu udanych latach pójdzie inną drogą” – powiedział.

Goretzka trafił na Allianz Arena latem 2018 roku z Schalke na zasadzie wolnego transferu. Łącznie podczas pobytu w Monachium rozegrał 292 spotkania, w których zdobył 47 goli i zanotował 48 asyst. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Lidze Mistrzów i sześć zwycięstw w Bundeslidze. Media donoszą, że jednym z potencjalnych kierunków dla pomocnika na przyszły sezon jest AC Milan.

POLECAMY TAKŻE

Dayot Upamecano
Bayern postawił sprawę jasno. Upamecano dostał czas do namysłu
Piłkarze Manchesteru United
Manchester United włączy się do walki o transfer. Na radarze piłkarz Bayernu
Piłkarze Manchesteru United
Real i Bayern stoczą bój o transfer? Celem piłkarz Manchesteru Unied